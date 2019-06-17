Чемпионат России по автозвуку пройдет в Ижевске

СЕГОДНЯ 12:56 2019-06-17T12:56:16+03:00

На данный момент уже определились с датой

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Ижевск традиционно принимает Чемпионат России по автозвуку (0+). В этом году он пройдет 13 июля на прежнем месте – парковка у ТЦ «Флагман».

На данный момент участники еще могут заявиться. На чемпионат съедутся участники со всех уголков страны и будут соревноваться в качестве и мощности звучания аппаратуры на автомобилях.

Также все пришедшие смогут послушать качественное звучание музыки и полюбоваться на необычные машины. А после Ижевска этапы чемпионата пройдут в Тюмени — 20 июля, Йошкар-Оле — 10 августа, и в Казани — 24 августа, состоится финал.

Пока что о программе мероприятия не сообщается, но известно, что начало состоится в 10:00 и продлится до 20:00. Приблизительное число участников на данный момент – 2649.

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Финал Чемпионата России по Автозвуку - 2015.г.Ижевск www.pilot-promo.ru

ИСТОЧНИК KP.RU