2019-06-17T16:46:58+03:00
Общество

В театре кукол Удмуртии пройдут лекция профессора Марека Вашкеля

Лекции пройдут 17 и 18 июня
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
Изменить размер текста:

В театра кукол Удмуртии пройдут лекции профессора Марека Вашкеля из Варшавы. Вашкель – это профессор Варшавской театральной академии, член исполнительного комитета международного отделения Всемирной организации кукольников UNIMA, крупнейшего теоретика и критика современного театра кукол.

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

Всех желающих ждут на лекциях 17 и 18 июня с 17:00 до 19:00 в зрительном зале Государственного театра кукол Удмуртии. На лекциях профессор расскажет о современных европейских художниках, которые работают с куклами (артисты, режиссеры, перформеры). На каждой лекции будет представлен разный материал.

Встречи с профессором состоятся в рамках рамках I Международного образовательного форума художников-технологов и конструкторов театра кукол, который с 13 по 20 июня 2019 года будет проходить в Ижевске, на базе Государственного театра кукол Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывшего полицейского в Ижевске осудили за подбрасывание наркотиков невиновным
Фестиваль йоги пройдет в пятый раз в Ижевске
Ижевчанин трижды выстрелил в своего знакомого
В Ижевске ликвидирован наркопритон
Местами по Удмуртии ожидается усиление ветра
Чемпионат России по автозвуку пройдет в Ижевске
На трассе Удмуртии произошло смертельное ДТП
В День памяти и скорби в Ижевске пройдет Всероссийская акция «Свеча памяти»
Двухлетняя малышка из Удмуртии утонула в бочке с водой
Спортсмены из Удмуртии стали чемпионами России по спортивной ходьбе
Одного из подозреваемых в убийстве жителей Ижевска задержали
Ветеран Великой Отечественной войны из Ижевска ушел из жизни на 105 году жизни
Спортсменки из женской сборной по биатлону тренируются в Ижевске
Туром на море из Ижевска!
Как прошел XXX Всероссийский олимпийский день в Ижевске?
Расписание некоторых трамвайных маршрутов изменится в Ижевске
Девушка из Ижевска участвует в конкурсе «Мисс Останкино»
У пенсионерки в Удмуртии похитили деньги с банковской карты
Котенка, который застрял в трубе, спасли в Удмуртии
Внимание! В Ижевске разыскивают третьего подозреваемого в двойном убийстве
18 июня в Ижевске отключат часть телеканалов