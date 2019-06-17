В театре кукол Удмуртии пройдут лекция профессора Марека Вашкеля

СЕГОДНЯ 16:46 2019-06-17T16:46:58+03:00

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В театра кукол Удмуртии пройдут лекции профессора Марека Вашкеля из Варшавы. Вашкель – это профессор Варшавской театральной академии, член исполнительного комитета международного отделения Всемирной организации кукольников UNIMA, крупнейшего теоретика и критика современного театра кукол.

Фото: предоставлено организаторами

Всех желающих ждут на лекциях 17 и 18 июня с 17:00 до 19:00 в зрительном зале Государственного театра кукол Удмуртии. На лекциях профессор расскажет о современных европейских художниках, которые работают с куклами (артисты, режиссеры, перформеры). На каждой лекции будет представлен разный материал.

Встречи с профессором состоятся в рамках рамках I Международного образовательного форума художников-технологов и конструкторов театра кукол, который с 13 по 20 июня 2019 года будет проходить в Ижевске, на базе Государственного театра кукол Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU