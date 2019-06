Ижевчане могут выиграть билеты на крупнейший рок-фестиваль России – НАШЕСТВИЕ

СЕГОДНЯ 17:13 2019-06-18T17:14:50+03:00

Изменить размер текста: A A

С 19 по 21 июля в Большом Завидово пройдет крупнейший рок фестиваль России – НАШЕСТВИЕ.

В программе: ДДТ, Мумий Тролль, Би-2, Аквариум, Гарик Сукачёв, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Наив, Горшенев, Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, СерьГа, Lumen, Louna, 25/17, Калинов мост, The HATTERS, Несчастный случай, Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и "Ва-БанкЪ", Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, Ундервуд, Найк Борзов и многие-многие другие.

Каждый сможет выиграть билет на самое незабываемое приключение этого лета. Ижевчане могут попытать удачу до 21 июня.

Что нужно сделать?

До 21 июня на НАШЕм Радио в Ижевске (103,8 ФМ, 12+) слушайте по будням программу «НАШЕ Утро» с 07:00 до 08:00 и «БезОбеда Шоу» с 12:00 до 13:00 и участвуйте в играх. Телефон студии – 945-055, Viber 8-912-007-08-01.

Организатор розыгрыша: ИП Власова Анастасия Сергеевна.

Сроки проведения мероприятия с 10.06.19 – 21.06.19.

Подробная информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в группе ВК «НАШЕ Радио Ижевск».

Реклама.

18+

Поделиться видео </> x HTML-код НАШЕСТВИЕ 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU