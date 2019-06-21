Проверка слуха: в Удмуртии гибнут пчелы?

СЕГОДНЯ 09:32 2019-06-21T09:32:07+03:00

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В последнее время в федеральных и региональных СМИ начали появляться сообщения о массовой гибели пчел в Центральной России из-за применения ядохимикатов. Пострадали пасеки в Курске, Ярославле, Воронеже. Жители Удмуртии также начали волноваться.

- Пчел стало мало, - беспокоится ижевская дачница Людмила. - Я помню, что раньше в июне цветущие яблони просто гудели, а сейчас одна-две пчелки прилетят и все.

- Мы все время у одного и того же пасечника мед покупаем, а в этом году он сказал, что меда не будет, - рассказывает другой житель Ижевска. – Погибли все пчелосемьи. Спросили, в чем дело – заболели, говорит.

Тем не менее, Главное управление ветеринарии Ижевска и Росслельхознадзор информацию о пчелином море не подтвердили. По данным этих ведомств, обращений по поводу гибели пчел в хозяйствах в этом году не было. Спешит успокоить жителей Удмуртии и Гелий Ломаев, председатель Удмуртской республиканской общественной организации пчеловодов «Мед Удмуртии», доктор наук и профессор ИжГТУ. Поводов для паники нет, утверждает специалист.

- Бывают отдельные локальные ситуации, например, выбросы химических удобрений и пестицидов, - рассказывает он. - Такие случаи в прошлые годы в Удмуртии были, пчеловоды даже судились с хозяйствами, применяющими эти вещества. Но на основании тех случаев нельзя делать вывод, что в Удмуртии сейчас массово гибнут пчелы. Например, у наших пчеловодов, которые не подвергают своих пчел химическому отравлению пестицидами, пчелы не гибнут. Речи о каких-то новых эпидемиях тоже не идет. Сейчас у пчел есть новые вирусы, но они распространяются в Австралии и в Китае, а у нас их нет. Просто бывает, что насекомые погибают от известных заболеваний, потому что некоторые пчеловоды забывают вовремя обрабатывать улей от инфекций. А это нужно делать ежегодно, это как прививка.

По словам Гелия Ломаева, отравление пчел химикатами в других регионах России вполне может иметь место. Например, в Воронеже и Саратове действительно большие посевы хозяйственных культур, с которых пчелы собирают мед.

А вот на счет прогнозов относительно того, какое количество меда следует ожидать в этом году, пчеловоды пока осторожны. Сейчас он находятся в ожидании из-за капризов погоды.

- Климат в последнее время неустойчивый, - объясняет Гелий Ломаев. - Например, сильные дожди могут смывать нектар – этому подвержена липа, наш главный медонос. Но она пока еще даже не зацвела. Да и сами пчелы тоже пока не готовы к медосбору: их еще недостаточное количество в ульях, взрослые насекомые только нарождаются. Возможно поэтому некоторым людям кажется, что их мало. Количество рабочих пчел вырастет примерно через 20 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU