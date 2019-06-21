В Ижевске обработали придомовую территорию, на которой жители «поймали» клещей

СЕГОДНЯ 12:57 2019-06-21T13:56:20+03:00

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На территории ЖК «Ключевой» по улице Орджоникидзе проведена обработка от клещей. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ижевска. Меры приняли после того, как на придомовой территории жильцы обнаружили клещей – всего было зафиксировано три случая обращения.

Обработка с соблюдением всех необходимых норм безопасности проводилась управляющей компанией «Аспэк-мастер». Теперь жители могут не беспокоиться за себя и своих детей.

Ежегодная обработка территорий от клещей проходит в Ижевске с мая по июнь. В этом году уже обработано почти 400 га площадей. На эти цели из муниципального бюджета направлено более 396 тыс. рублей.

Администрация города напоминает ижевчанам: если вы обнаружили опасное членистоногое на придомовой территории, необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Если клещ обнаружен на городской территории, обращается нужно в Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU