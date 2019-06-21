2019-06-21T13:56:20+03:00
Недвижимость

В Ижевске обработали придомовую территорию, на которой жители «поймали» клещей

Экстренные меры приняла управляющая компания
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

На территории ЖК «Ключевой» по улице Орджоникидзе проведена обработка от клещей. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ижевска. Меры приняли после того, как на придомовой территории жильцы обнаружили клещей – всего было зафиксировано три случая обращения.

Обработка с соблюдением всех необходимых норм безопасности проводилась управляющей компанией «Аспэк-мастер». Теперь жители могут не беспокоиться за себя и своих детей.

Ежегодная обработка территорий от клещей проходит в Ижевске с мая по июнь. В этом году уже обработано почти 400 га площадей. На эти цели из муниципального бюджета направлено более 396 тыс. рублей.

Администрация города напоминает ижевчанам: если вы обнаружили опасное членистоногое на придомовой территории, необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Если клещ обнаружен на городской территории, обращается нужно в Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации Ижевска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Временный сход установили к мосту через речку Подборенку в Ижевске (Подробнее)

Из-за порыва трубопровода в Ижевске закрыли школьный лагерь (Подробнее)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЖКХ Ижевска»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Опасные качели: в Удмуртии ребенка придавило конструкцией на игровой площадке
В Ижевске заработает бесплатный 4G-кинотеатр под открытым небом
Есть вопрос: как перевести ребенка в другой детский сад в Ижевске?
Беременная женщина погибла под колесами автомобиля в Ижевске
В Ижевске сотрудник управляющей компании присвоил деньги жильцов
Проверка слуха: в Удмуртии гибнут пчелы?
По Ижевскому пруду пройдут экскурсионные рейсы
Как школьники Удмуртии написали ЕГЭ?
Благоустройство сквера на улице Петрова в Ижевске завершат в августе
Чемпионка мира Алина Загитова высказала свое мнение после «Прямой линии с Владимиром Путиным»
Участок дороги, который входил в топ-10 убитых дорог в Удмуртии, отремонтировали
Временный сход установили к мосту через речку Подборенку в Ижевске
Какая погода ждет ижевчан в выходные?
Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»
Из-за порыва трубопровода в Ижевске закрыли школьный лагерь