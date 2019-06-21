Дача ижевского оружейника Ивана Петрова попала в перечень объектов культурного наследия

СЕГОДНЯ 14:40 2019-06-21T15:48:22+03:00

Но до сих пор неизвестно, кто является собственником исторического здания

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Недавно стало известно, что дача ижевского фабриканта Ивана Петрова вошла в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН). Об этом рассказал руководитель агентства по госохране ОКН Удмуртии Юрий Перевозчиков.

Красивое деревянное здание, располагающееся на самом берегу реки Воложки - одна из немногочисленных уцелевших дореволюционных построек Ижевска. К сожалению, годы идут, а дом все больше и больше ветшает. В разные времена здесь были санаторий, военный госпиталь и детский лагерь. Но теперь историческая постройка заброшена.

Однако после включение здания в перечень ОКН появляется надежда его сохранить.

- Я подписал приказ, - сказал Юрий Перевозчиков, – но сначала должна пройти государственная историко-культурная экспертиза. Закон отводит один год на ее организацию и проведение.

Только по итогам этой экспертизы здание окончательно признают подлинным объектом культурного наследия и включат в реестр памятников. Однако, по словам эксперта, это не мешает и сейчас изыскивать средства на реставрацию, нужно только понять, кто является собственником объекта.

- Ни в муниципальном, ни в государственном реестре собственников этот объект не числится, - объясняет Юрий Перевозчиков. - Но есть некоторые сведения, что все-таки у него был собственник, частное лицо. Я думаю, что мы пойдем по тому пути, который законом предусмотрен: если собственник не будет установлен и не предъявит права на этот объект, то он будет признан бесхозным, и далее мы также будем идти по существующей процедуре, чтобы у этого здания был собственник.

По закону собственником объявляется муниципалитет, на территории которого бесхозное здание находится.

Руководитель агентства по госохране ОКН отметил, что на реставрацию потребуется много средств. Также есть сведения о проводившихся ранее обмерных работах. Вероятно, даже будет обнаружен начальный проект реставрации – это может сократить стадию проектирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU