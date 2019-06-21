2019-06-21T16:29:24+03:00
Общество

В Ижевске началась проверка готовности детских садов в учебному году

До 1 сентября проверят 186 дошкольных учреждений
Екатерина АРДАШЕВА
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Комиссия проверит санитарное и техническое состояние объектовКомиссия проверит санитарное и техническое состояние объектовФото: Диля Ахмадишина
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Проверка готовности детских дошкольных учреждений к учебному году началась в Ижевске 18 июня. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Проверяет садики специальная комиссия, в состав которой входят заместители глав администраций районов, а также специалисты Управления образования и Ресурсного центра Управления образования. Председателем комиссии является заместитель главы администрации города Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.

До 1 сентября в 186 детских садах Ижевска проведут контроль документации, а также проверят санитарное и техническое состояние объектов. Кроме того, комиссия проверит укомплектованность кадрами и количество воспитанников, а также соблюдение правил пожарной безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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