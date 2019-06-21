Ижевчанка подозревается в фиктивной регистрации иностранных граждан

СЕГОДНЯ 16:06 2019-06-21T16:06:11+03:00

Ей может грозить большой штраф или лишение свободы

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С февраля по апрель текущего года жительница Ижевска фиктивно зарегистрировала в своей квартире восемь иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Как установили сотрудники полиции, проживающая в поселке Машиностроителей женщина «приютила» граждан без реального предоставления им жилплощади.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до трех лет либо штраф в размере до 500 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU