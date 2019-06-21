Военно-патриотическая акция «Горсть памяти» пройдет в Ижевске 22 июня
22 июня, в День памяти и скорби, Ижевск присоединится к Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти». Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.
Мероприятие начнется в 12:00 на Северном кладбище, где захоронены более 300 воинов, скончавшихся в госпиталях Ижевска во время Великой Отечественной войны.
В рамках акции в специальные кисеты будет изъята земля с мемориала. После 22 июня эти кисеты будут торжественно отправлены в Москву и размещены в историко-мемориальный комплексе Главного храма Вооруженных сил РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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