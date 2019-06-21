Военно-патриотическая акция «Горсть памяти» пройдет в Ижевске 22 июня

СЕГОДНЯ 16:29 2019-06-21T16:29:40+03:00

Земля с захоронений будет отправлена в историко-мемориальный комплексе Главного храма Вооруженных сил РФ. Фото: Архив КП

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22 июня, в День памяти и скорби, Ижевск присоединится к Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти». Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

Мероприятие начнется в 12:00 на Северном кладбище, где захоронены более 300 воинов, скончавшихся в госпиталях Ижевска во время Великой Отечественной войны.

В рамках акции в специальные кисеты будет изъята земля с мемориала. После 22 июня эти кисеты будут торжественно отправлены в Москву и размещены в историко-мемориальный комплексе Главного храма Вооруженных сил РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU