Акция «Свеча памяти» состоялась в Ижевске у Монумента боевой и трудовой славы

СЕГОДНЯ 07:52 2019-06-22T08:50:11+03:00

Изменить размер текста: A A

О том, как прошла Всероссийская акция «Свеча памяти», приуроченная к 22 июня, дню начала Великой Отечественной войны, рассказали в пресс-службе Государственного Совета Удмуртии.

Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии

Сегодня в четыре часа утра к Монументу боевой и трудовой славы в Ижевске пришли горожане. В акции приняли участие депутаты Государственного Совета, а также представители общественных организаций, курсанты патриотических клубов, учащиеся кадетских классов. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания, возложили к монументу цветы и зажгли свечи, из которых составили слово «Помним».

На митинге выступил Председатель Государственного Совета республики Алексей Прасолов.

Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии

- 78 лет назад началась страшная война, которая продлилась долгие четыре года. 400 тысяч наших земляков ушли на фронт, 140 тысяч – не вернулись, - сказал он. - Сегодня мы находимся в святом месте, на этих стенах – воинские подразделения, которые ушли из Удмуртии на фронт и защищали нашу Родину. Сегодня здесь те люди, которые проявили верх героизма. Никто не забыт и ничто не забыто. Мы должны сохранить в наших сердцах, в нашей памяти тот подвиг, который свершил наш народ, наши отцы, деды и прадеды. Наша задача, помнить это и укреплять мощь и силу нашей страны.

Сегодня по всей Удмуртии состоятся мероприятия в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. О программе в Ижевске сообщает Администрация города.

Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии

В 9:00 в Сквере Победы состоится возложение цветов к Монументу боевой и трудовой славы.

С 10:00 до 13:00 у Вечного огня пройдет патриотическая акция «Что такое Родина?». В Сквере Победы развернется выставка экспонатов, найденных поисковиками на местах боев Великой Отечественной войны.

В 12:00 на Северном кладбище состоится акция «Горсть памяти» по изъятию земли с места захоронения воинов для последующей отправки в мемориальный комплекс главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Военно-патриотическая акция «Горсть памяти» пройдет в Ижевске 22 июня (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU