Фигуристки из Удмуртии Алина Загитова и Елизавета Туктамышева выступят на Гран-при по фигурному катанию

СЕГОДНЯ 09:03 2019-06-22T09:03:25+03:00

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Распределение фигуристов по этапам серии Гран-при сезона 2019/2020 наконец-то известно, об этом сообщил портал «Спорт Удмуртии».

В числе выступающих, конечно же блистательные уроженки нашей республики Алина Загитова и Елизавета Туктамышева.

Всего серия Гран-при включает 6 этапов, которые пройдут шести странах – США, Канаде, Франции, Китае, России и Японии. Первый этап стартует 18 октября и продлится до 10 ноября, пройдет он в Лас Вегасе. На нем выступит чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева. Также она появится на четвертом этапе в Китае – с 8 по 10 ноября.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на третьем этапе, который состоится в Гренобле (Франция) 1-3 ноября, и шестом – в Саппотро (Япония), 22-24 ноября.

На этапах наши спортсменки будет бороться за попадание в финал, который состоится 5-8 декабря в итальянском городе Турине.

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ИСТОЧНИК KP.RU