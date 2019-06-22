2019-06-22T09:03:25+03:00
Спорт

Фигуристки из Удмуртии Алина Загитова и Елизавета Туктамышева выступят на Гран-при по фигурному катанию

Стало известно распределение фигуристов по этапам серии Гран-при сезона 2019/2020
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: sportur.ru, Getty ImagesФото: sportur.ru, Getty Images
Изменить размер текста:

Распределение фигуристов по этапам серии Гран-при сезона 2019/2020 наконец-то известно, об этом сообщил портал «Спорт Удмуртии».

В числе выступающих, конечно же блистательные уроженки нашей республики Алина Загитова и Елизавета Туктамышева.

Всего серия Гран-при включает 6 этапов, которые пройдут шести странах – США, Канаде, Франции, Китае, России и Японии. Первый этап стартует 18 октября и продлится до 10 ноября, пройдет он в Лас Вегасе. На нем выступит чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева. Также она появится на четвертом этапе в Китае – с 8 по 10 ноября.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит на третьем этапе, который состоится в Гренобле (Франция) 1-3 ноября, и шестом – в Саппотро (Япония), 22-24 ноября.

На этапах наши спортсменки будет бороться за попадание в финал, который состоится 5-8 декабря в итальянском городе Турине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Чемпионка мира Алина Загитова высказала свое мнение после «Прямой линии с Владимиром Путиным» (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Резонансное дело риэлторов из Удмуртии направлено в суд
Грозы и шквалистый ветер ожидаются в Удмуртии 23 июня
В Ижевске возложили цветы к Вечному огню
Лесные пожары в Удмуртии будут искать с самолета
Акция «Свеча памяти» состоялась в Ижевске у Монумента боевой и трудовой славы
Ремонт асфальтового покрытия завершили в 10 дворах Ижевска
Военно-патриотическая акция «Горсть памяти» пройдет в Ижевске 22 июня
Ижевчанка подозревается в фиктивной регистрации иностранных граждан
В Ижевске началась проверка готовности детских садов в учебному году
После коллективного обращения жителей в Ижевске закрыта закусочная
Дача ижевского оружейника Ивана Петрова попала в перечень объектов культурного наследия
Опасные качели: в Удмуртии ребенка придавило конструкцией на игровой площадке
В Ижевске заработает бесплатный 4G-кинотеатр под открытым небом
В Ижевске обработали придомовую территорию, на которой жители «поймали» клещей
Есть вопрос: как перевести ребенка в другой детский сад в Ижевске?
Беременная женщина погибла под колесами автомобиля в Ижевске
В Ижевске сотрудник управляющей компании присвоил деньги жильцов
Проверка слуха: в Удмуртии гибнут пчелы?
По Ижевскому пруду пройдут экскурсионные рейсы
Как школьники Удмуртии написали ЕГЭ?
Благоустройство сквера на улице Петрова в Ижевске завершат в августе
Чемпионка мира Алина Загитова высказала свое мнение после «Прямой линии с Владимиром Путиным»
Участок дороги, который входил в топ-10 убитых дорог в Удмуртии, отремонтировали
Временный сход установили к мосту через речку Подборенку в Ижевске
Какая погода ждет ижевчан в выходные?
Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»
Из-за порыва трубопровода в Ижевске закрыли школьный лагерь