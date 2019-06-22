Лесные пожары в Удмуртии будут искать с самолета

СЕГОДНЯ 09:59 2019-06-22T09:59:16+03:00

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В воскресенье, 23 июня, начнется авиационное патрулирование лесов республики. Об этом сообщает пресс-служба организатора природоохранного мероприятия - Минприроды Удмуртии. Для патрулирования министерство специально арендует у частной ижевской компании легкий самолет.

В ведомстве объясняют, что погодные условия стали причиной установления в лесах высокого класса пожарной опасности, и привлечение авиации поможет вовремя обнаружить начинающиеся пожары.

В этом году в Удмуртии уже было зарегистрировано 19 лесных пожаров, на обшей площади 4,9 га. Задача: по возможности предотвратить новые возгорания.

Напоминаем, что особый противопожарный режим продлен в республике до 1 сентября. Разводить костры в лесах до этого момента строго запрещено. За нарушение физических лиц могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. рублей, а юридические лица заплатят от 300 до 500 тыс. рублей штрафа. Если нарушение повлечет за собой возникновение лесного пожара, речь пойдет уже об уголовной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU