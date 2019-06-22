2019-06-22T09:59:16+03:00
Общество

Лесные пожары в Удмуртии будут искать с самолета

Решение принято из-за установления в лесах Удмуртии высокого класса пожарной опасности
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В воскресенье, 23 июня, начнется авиационное патрулирование лесов республики. Об этом сообщает пресс-служба организатора природоохранного мероприятия - Минприроды Удмуртии. Для патрулирования министерство специально арендует у частной ижевской компании легкий самолет.

В ведомстве объясняют, что погодные условия стали причиной установления в лесах высокого класса пожарной опасности, и привлечение авиации поможет вовремя обнаружить начинающиеся пожары.

В этом году в Удмуртии уже было зарегистрировано 19 лесных пожаров, на обшей площади 4,9 га. Задача: по возможности предотвратить новые возгорания.

Напоминаем, что особый противопожарный режим продлен в республике до 1 сентября. Разводить костры в лесах до этого момента строго запрещено. За нарушение физических лиц могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. рублей, а юридические лица заплатят от 300 до 500 тыс. рублей штрафа. Если нарушение повлечет за собой возникновение лесного пожара, речь пойдет уже об уголовной ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Проверка слуха: в Удмуртии гибнут пчелы? (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: « Экология в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Резонансное дело риэлторов из Удмуртии направлено в суд
Грозы и шквалистый ветер ожидаются в Удмуртии 23 июня
В Ижевске возложили цветы к Вечному огню
Фигуристки из Удмуртии Алина Загитова и Елизавета Туктамышева выступят на Гран-при по фигурному катанию
Акция «Свеча памяти» состоялась в Ижевске у Монумента боевой и трудовой славы
Ремонт асфальтового покрытия завершили в 10 дворах Ижевска
Военно-патриотическая акция «Горсть памяти» пройдет в Ижевске 22 июня
Ижевчанка подозревается в фиктивной регистрации иностранных граждан
В Ижевске началась проверка готовности детских садов в учебному году
После коллективного обращения жителей в Ижевске закрыта закусочная
Дача ижевского оружейника Ивана Петрова попала в перечень объектов культурного наследия
Опасные качели: в Удмуртии ребенка придавило конструкцией на игровой площадке
В Ижевске заработает бесплатный 4G-кинотеатр под открытым небом
В Ижевске обработали придомовую территорию, на которой жители «поймали» клещей
Есть вопрос: как перевести ребенка в другой детский сад в Ижевске?
Беременная женщина погибла под колесами автомобиля в Ижевске
В Ижевске сотрудник управляющей компании присвоил деньги жильцов
Проверка слуха: в Удмуртии гибнут пчелы?
По Ижевскому пруду пройдут экскурсионные рейсы
Как школьники Удмуртии написали ЕГЭ?
Благоустройство сквера на улице Петрова в Ижевске завершат в августе
Чемпионка мира Алина Загитова высказала свое мнение после «Прямой линии с Владимиром Путиным»
Участок дороги, который входил в топ-10 убитых дорог в Удмуртии, отремонтировали
Временный сход установили к мосту через речку Подборенку в Ижевске
Какая погода ждет ижевчан в выходные?
Определены победители конкурса региональных журналистов «Вместе в цифровое будущее»
Из-за порыва трубопровода в Ижевске закрыли школьный лагерь