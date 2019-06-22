В Ижевске возложили цветы к Вечному огню
В девять часов утра 22 июня, в День памяти и скорби, ижевчане торжественно возложили цветы к Монументу боевой и трудовой славы, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны.
Участие в мероприятии приняли члены Правительства, депутаты Государственного Совета и Городской думы города Ижевска.
Фото: Олег Ларин
Также присутствовали представители государственных органов и органов местного самоуправления, общественных организаций, политических партий, ветераны и труженики тыла. На церемонию собралось много молодежи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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