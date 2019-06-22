Грозы и шквалистый ветер ожидаются в Удмуртии 23 июня
МЧС призывает жителей соблюдать осторожность
Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:
В воскресенье, 32 июня, местами по Удмуртии ожидаются сильные грозы. Об этом предупредила пресс-служба республиканского МЧС со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр.
Как сообщает ведомство, шквалистое усиление ветра при грозе может достигнуть 15-20 м/с. Жителей республики просят быть осторожнее, не оставлять открытыми окна и внимательнее отнестись к парковке автотранспорта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Лесные пожары в Удмуртии будут искать с самолета (Подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»