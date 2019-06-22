Грозы и шквалистый ветер ожидаются в Удмуртии 23 июня

СЕГОДНЯ 11:06 2019-06-22T11:06:16+03:00

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В воскресенье, 32 июня, местами по Удмуртии ожидаются сильные грозы. Об этом предупредила пресс-служба республиканского МЧС со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр.

Как сообщает ведомство, шквалистое усиление ветра при грозе может достигнуть 15-20 м/с. Жителей республики просят быть осторожнее, не оставлять открытыми окна и внимательнее отнестись к парковке автотранспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU