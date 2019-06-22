Землю с солдатских захоронений в Ижевске передадут в Храм Вооруженных сил России

СЕГОДНЯ 13:31 2019-06-22T13:31:23+03:00

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Сегодня, 22 июня, День памяти и скорби продолжился на Северном кладбище Ижевска акцией «Горсть памяти». Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

В мероприятии приняли участие члены Президиума Госсовета Удмуртии, члены Правительства региона, представители Администрации Ижевска, духовенства, ветераны и труженики тыла, юнармейцы и члены общественных объединений.

В годы войны Удмуртия являлась крупнейшей госпитальной базой страны. Всего в военную пору в республике действовало порядка 60 госпиталей. На территории Северного кладбища захоронены более 300 воинов, скончавшихся от ран в госпиталях Ижевска.

Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии

В рамках акции земля с располагающегося здесь военного мемориала была помещена в солдатский кисет. Затем члены Военно-патриотического общественного движения «Юнармия» торжественно передали этот кисет Ветерану Великой Отечественной войны, подполковнику в отставке Виктору Логинову. В дальнейшем землю отправят в Москву и разместят в историческом мемориальном комплексе главного храма Вооруженных Сил России.

Виктор Логинов, в свою очередь, выступил перед молодежью с речью.

- Обращаюсь к молодому поколению, хочу сказать, запомните: в этой войне победил Советский Союз, его доблестная Красная Армия и многомиллионный многонациональный советский народ, - сказал ветеран. - Не дайте переписать эту историю, не дайте сомневаться в нашей Победе.

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ИСТОЧНИК KP.RU