2019-06-22T13:55:02+03:00
Общество

Ремонт Национальной библиотеки Удмуртии начался в Ижевске

Здание закрылось на реконструкцию еще в 2011 году
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Сергей ГрачёвФото: Сергей Грачёв
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В июне начался ремонт Национальной библиотеки Удмуртии. Об этом сообщает республиканское Министерство культуры.

Здание библиотеки, расположенное в самом центре Ижевска ожидало реконструкции с 2011 года, и вот теперь работы начались.

Читальные залы обещают оформить по-новому - в классическом стиле, но со своим «характером». А вот фасад исторического здания не изменится.

После реконструкции в библиотеке появятся конференц-зал и детская комната, а площадь книгохранилища увеличится в три раза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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