В Удмуртии прошел митинг против строительства комплекса по утилизации отходов в Камбарке

СЕГОДНЯ 15:03 2019-06-22T15:03:31+03:00

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В субботу, 22 июня, в Камбарке прошел митинг против строительства завода по переработке отходов 1-2 классов опасности. Предприятие планируется открыть на базе бывшего объекта по уничтожению химического оружия в соответствие с постановлением о перепрофилировании заводов, подписанным Председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

Причина недовольства жителей – близость завода к жилым районам города. Кроме того, участники митинга отметили, что в проекте мало конкретики. Так, многих волновало, какие меры безопасности будут обеспечиваться при утилизации отходов и выплатят ли камбарякам какую-либо компенсацию. А еще жители очень обеспокоены, не будут ли на заводе перерабатываться радиоактивные отходы.

- Мы переживаем за своих детей, внуков. Надо бороться, все равно что-то делать. Нам хватило одного химзавода, - сказала пенсионерка Ирина, пришедшая на митинг.

Тем не менее, первый замгендиректора компании ФГУП «РосРАО» Максим Корольков ранее уже подчеркивал, что о перерботке радиоактивных отходов речи не идет.

– Это обязательный контроль всех партий отходов, поступающих на объект, - сообщил он. - Более того, по практике реализации на других предприятий, эта информация будет вывешиваться в онлайн режиме. Если будет выявлена партия отходов с повышенным фоном, то она будет идти по другому пути, тому, который установлен для других вещей. Сходиться сюда радиоактивные отходы не будут.

Митинг продолжался около полутора часов. Помимо жителей Камбарки, на нем присутствовали активисты из Нефтекамска, Чайковского и Сарапула.

По итогам митинга была принята резолюция, в которой участники предложили организовать референдум по поводу открытия предприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU