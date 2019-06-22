Главный бухгалтер одного из учреждений Удмуртии похитила из бюджета 2 млн. рублей
Суд вынес приговор в отношении 43-летней жительницы города Воткинска. Ее обвиняют в похищении крупной суммы денег из бюджета муниципального казенного учреждения. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК Удмуртии.
Как установило следствие, женщина работала в данном учреждении главным бухгалтером. Имея доступ к финансам, она похитила 2 млн. рублей в период с марта 2017 г. по декабрь 2018 г.
Свою вину женщина признала, и суд приговорил ее к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев условно. Кроме того, в пользу бюджета Воткинска с нее взыскали весь причиненный ущерб.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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