Вандалы повредили на кладбище в Удмуртии около 40 могил
22 июня в середине дня в полицию поступило сообщение о возмутительном акте вандализма, совершенном на кладбище села Красногорское. Как рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртии, неизвестные лица повредили около 40 захоронений, повалив могильные плиты и кресты.
В настоявший момент проводится проверка, о результатах которой будет известно позже. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа МВД по Удмуртии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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