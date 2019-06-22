Вандалы повредили на кладбище в Удмуртии около 40 могил

СЕГОДНЯ 17:46 2019-06-22T17:46:02+03:00

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22 июня в середине дня в полицию поступило сообщение о возмутительном акте вандализма, совершенном на кладбище села Красногорское. Как рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртии, неизвестные лица повредили около 40 захоронений, повалив могильные плиты и кресты.

В настоявший момент проводится проверка, о результатах которой будет известно позже. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа МВД по Удмуртии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU