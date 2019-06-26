Ижевчане могут выиграть билеты на фестиваль «Улетай»
С 19 по 21 июля в Лагуново пройдет фестиваль «Улетай» (18+). Ижевчане могут выиграть билет на главное событие этого лета.
Розыгрыш будет проходить на НАШЕм Радио (103,8 ФМ, 12+) с 1 по 12 июля в будние дни в БезОбеда Шоу с 12:00 до 13:00.
Партнер игры - Официальный дилер Фольксваген в Удмуртии ИТС-Авто. Всегда выгодные предложения на покупку нового автомобиля. Телефон 8 (3412) 901-600.
Организатор акции – ИП Власова Анастасия Сергеевна. Срок проведения – 01.07.19-21.07.19. Генеральный партнер – ООО «ИТС-Авто». Подробно об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения vk.com/nashe_izh.
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18+
ИСТОЧНИК KP.RU
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