Ижевчане могут выиграть билеты на фестиваль «Улетай»

СЕГОДНЯ 14:38 2019-06-26T14:38:06+03:00

Изменить размер текста: A A

С 19 по 21 июля в Лагуново пройдет фестиваль «Улетай» (18+). Ижевчане могут выиграть билет на главное событие этого лета.

Розыгрыш будет проходить на НАШЕм Радио (103,8 ФМ, 12+) с 1 по 12 июля в будние дни в БезОбеда Шоу с 12:00 до 13:00.

Партнер игры - Официальный дилер Фольксваген в Удмуртии ИТС-Авто. Всегда выгодные предложения на покупку нового автомобиля. Телефон 8 (3412) 901-600.

Организатор акции – ИП Власова Анастасия Сергеевна. Срок проведения – 01.07.19-21.07.19. Генеральный партнер – ООО «ИТС-Авто». Подробно об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения vk.com/nashe_izh.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-48384 от 27 января 2012 г.

Реклама

18+

ИСТОЧНИК KP.RU