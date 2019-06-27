На улице Тимирязева в Ижевске горит дом
В Ижевске, 27 июня, в четверг около 15:30 очевидцы сообщили о пожаре на улице Тимирязева.
- Горит вроде не жилой дом. Помню тут стояла «заброшка», - рассказала ижевчанка.
На данный момент подробности случившегося выясняются. Также нет информации о пострадавших.
Из-за пожара остановилось движение трамваев №№2, 5, 7, 8, 9 маршрутов на участке от улицы Тимирязева до Буммаша.
Движение организовано:
- 2 маршрут: ул.Промышленная - ул.Ленина - Центр - ул.К.Маркса - ул.Кирова - гор.Металлургов (по 4 маршруту);
- 5 маршрут: ул.Огнеупорная - ул.Автономная - ул.К.Маркса - Центр - ул.Ленина - ул.Халтурина - Воткинский переулок;
- 8 маршрут: ул.Промышленная - ул.Ленина - ул.Халтурина - Воткинский переулок;
- 9 маршрут: ул.Московская - ул.К.Маркса - Центр - ул.Кирова - гор.Металлургов (по 1 маршруту).
пожар на перекрестке улиц Тимирязева и Серова в Ижевске.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»