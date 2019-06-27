На улице Тимирязева в Ижевске горит дом

СЕГОДНЯ 14:52 2019-06-27T14:52:51+03:00

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В Ижевске, 27 июня, в четверг около 15:30 очевидцы сообщили о пожаре на улице Тимирязева.

- Горит вроде не жилой дом. Помню тут стояла «заброшка», - рассказала ижевчанка.

На данный момент подробности случившегося выясняются. Также нет информации о пострадавших.

Из-за пожара остановилось движение трамваев №№2, 5, 7, 8, 9 маршрутов на участке от улицы Тимирязева до Буммаша.

Движение организовано:

- 2 маршрут: ул.Промышленная - ул.Ленина - Центр - ул.К.Маркса - ул.Кирова - гор.Металлургов (по 4 маршруту);

- 5 маршрут: ул.Огнеупорная - ул.Автономная - ул.К.Маркса - Центр - ул.Ленина - ул.Халтурина - Воткинский переулок;

- 8 маршрут: ул.Промышленная - ул.Ленина - ул.Халтурина - Воткинский переулок;

- 9 маршрут: ул.Московская - ул.К.Маркса - Центр - ул.Кирова - гор.Металлургов (по 1 маршруту).

пожар на перекрестке улиц Тимирязева и Серова в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU