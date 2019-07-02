Ижевчанин лишился 650 000 рублей при попытке продать товар в Интернете
Ижевчанин лишился 650 000 рублей при попытке продать две фляги в Интернете. Как сообщает пресс-служба регионального МВД по Удмуртии, после того как мужчина разместил объявление, ему позвонил неизвестный.
Он сообщил, что готов перечислить деньги на банковский счет ижевчанина в качестве предоплаты. Также звонивший попросил потерпевшего пройти к ближайшему банкомату и произвести ряд манипуляций.
- С 28 по 30 июня 2019 года еще 8 ижевчан лишились своих сбережений после звонков от лже-сотрудников банков или потенциальных покупателей после размещения объявлений о купле-продаже в сети Интернет, - рассказали в ведомстве. - Чаще злоумышленники представлялись сотрудниками служб безопасности и сообщали потерпевшим, что с их банковских счетов пытаются похитить денежные средства.
Сейчас по всем фактам возбуждены уголовные дела.
ВАЖНО!
МВД по Удмуртии обращается к гражданам: проявляйте повышенную бдительность при общении с неизвестными по телефону или в сети интернет. Никогда не сообщайте посторонним лицам (в том числе сотрудникам банка) персональные данные, которые должен знать только клиент: PIN-код, CVV-код (цифры на обратной стороне карты), срок действия карты, идентификатор и пароль в онлайн-банке, одноразовые пароли для проведения операций (полученные по SMS или с чеков), контрольная информация по картам.
При совершении в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно позвоните на «горячую линию» банка по номеру, указанному на обороте вашей банковской карты, для возможной блокировки/приостановления операции по вашему банковскому счету. А также сообщите в полицию о совершенном в отношении вас преступлении по телефону 02 (со всех мобильных - 102) или в ближайший отдел полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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