2019-07-03T06:26:09+03:00
Общество

В детских лагерях Удмуртии завершилась первая смена

На отдыхе побывали более 45 тысяч детей
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Первая смена в детских лагерях республики прошла спокойно, без происшествий. Об этом на аппаратном совещании при Главе региона сообщила министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

В первую половину лета успели отдохнуть более 45 тысяч детей.

Всего в этом году на территории республики должны работать 646 организаций отдыха и оздоровления, в том числе 18 загородных оздоровительных лагерей, 560 дневных лагерей, 50 лагерей труда и отдыха, 2 палаточных лагеря, 16 санаторно-оздоровительных лагерей, в том числе 8 детских санаториев.

Сейчас лагеря готовятся к началу второй и третьей смен – это 68 смен в июле и 21 смена в августе. Большое внимание при подготовке уделяется обеспечению для детей безопасных условий на отдыхе, а также укомплектации учреждений квалифицированным персоналом.

Кроме того министр сообщила о реализации программ по временному трудоустройству подростков – в этом году по 98 программам трудоустроено более 600 ребят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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