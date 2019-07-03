Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова завершила визит в Японию

СЕГОДНЯ 07:01 2019-07-03T07:01:43+03:00

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Алина Загитова завершила визит в Японию. Об этом фигуристка сообщила на своей странице в Инстаграме, тепло попрощавшись с японскими болельщиками и поблагодарив их за радушие.

- Спасибо всем болельщикам, которые приветствовали меня и всех участников шоу в Японии. Вы прекрасны!!! До скорой встречи, с вами всегда интересно, весело и душевно, - написала спортсменка на своей странице.

Фото: instagram.com/azagitova/

На память о стране восходящего солнца Алина сделала несколько ярких фото в кимоно. Фотосессию она провела в настоящем суши-ресторане.

Напомним, в Японии Олимпийская чемпионка принимала участие в ледовом шоу «Dreams on Ice».

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ИСТОЧНИК KP.RU