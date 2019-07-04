Топ-7 милых фотографий двухмесячных рысят из Зоопарка Удмуртии

СЕГОДНЯ 14:16 2019-07-04T14:37:59+03:00

Они выходят на прогулку всего два раза в день

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В Зоопарке Удмуртии начали выпускать на прогулку четверых двухмесячных рысят. Как сообщает пресс-служба зоопарка, их можно увидеть каждый день с 11:00 до 12:00 и с 17:00 до 18:00.

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

У мамы-рыси пропал материнский инстинкт и поэтому рысята вот уже несколько недель самостоятельно развиваются.

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

По фотографиям можно заметить, что они активные и часа для прогулки им маловато. Рысята уже едят взрослую еду: мясо, курицу, яйца, а также пьют молоко.

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU