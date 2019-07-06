В Удмуртии спасатели обнаружили на набережной избитого мужчину

СЕГОДНЯ 12:35 2019-07-06T14:09:57+03:00

Пострадавший долгое время пролежал в кустах – его судьбой никто не поинтересовался

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В субботу, 6 июля, спасатели Сарапульского отделения Общества спасения на водах в Удмуртии совершали обход набережной и около 11 часов дня обнаружили в кустах человека. Об этом сообщила пресс-служба РОО «ОСВОД в УР» на официальной странице ВКонтакте.

Первоначально осводовцы подумали, что мужчина пьян, но когда подошли ближе, то увидели, что он весь в крови и находится без сознания. Спасатели немедленно вызвали «скорую». Они оказали пострадавшему 30-летнему мужчине первую помощь и передали его прибывшим врачам.

Выяснилось, что мужчину избили, и он долго полежал в кустах. При каких обстоятельствах это произошло, не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU