Благоустройство скверов на улицах Петрова и 9 Января началось в Ижевске

СЕГОДНЯ 14:42 2019-07-06T14:42:16+03:00

К 31 августа работы на всех общественных пространствах города должны завершиться

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На этой неделе еще в двух скверах города начались строительно-монтажные работы, хорошую новость сообщила пресс-служба Администрации Ижевска.

В четверг, 4 июля, Глава города Олег Бекмеметьев посетил сквер «Рябиновый» на улице 9-е Января и «Сквер молодоженов» на улице Петрова, чтобы проверить, как идет строительство.

Благоустройство «Рябинового» выполняется в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». На работы выделено более 16 млн федеральных средств. В создании проекта активно участвовали местные жители. Здесь должны появиться сцена, детская площадка и уличные тренажеры. Предусмотрена высадка 126 саженцев деревьев.

«Сквер молодожёнов» на улице Петрова начали обустраивать еще в 2016 году, но подрядная организация не завершила работы, и контракт с ней расторгли. В течение трех лет жители, возмущенные незавершенным благоустройством, писали обращения к Главе города и депутатам. При формировании бюджета на 2019 год Олег Бекмеметьев поручил заложить на реконструкцию территории средства. По итогам торгов это сумма составила 8,9 млн. руб.

Сообщается, что срок выполнения работ по всем скверам – 31 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU