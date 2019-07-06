Портреты великих писателей украсят фасад библиотеки им. Некрасова в Ижевске
Проект «Городские Иллюстрации» реализуется в Ижевске уже второй год. Как сообщает Администрация города, его главная задача - сделать муниципальные библиотеки заметными и узнаваемыми для горожан.
В этом году библиотеки Ижевска стали активными участниками Фестиваля стрит-арта. В рамках мероприятия на стенах Детской библиотеки им. Маршака появилась яркая иллюстрация «Дом, который построил Джек», а при оформлении Детской библиотеки № 18 художники вдохновились добрыми картинками гонконгского иллюстратора Энди Уэйстфеста.
Но наиболее заслуживает внимания интерактивная «Стена писателей», которой в скором времени можно будет полюбоваться на фасаде Центральной муниципальной библиотеки им. Н.А. Некрасова. Она представит собой серию графичных портретов великих российских и зарубежных классиков. Сейчас на стенах уже появились образы Ахматовой, Блока, Некрасова, Бродского, Кафки, Хеменгуэя, Булгакова и Лермонтова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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