Портреты великих писателей украсят фасад библиотеки им. Некрасова в Ижевске

СЕГОДНЯ 16:32 2019-07-06T16:32:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Проект «Городские Иллюстрации» реализуется в Ижевске уже второй год. Как сообщает Администрация города, его главная задача - сделать муниципальные библиотеки заметными и узнаваемыми для горожан.

В этом году библиотеки Ижевска стали активными участниками Фестиваля стрит-арта. В рамках мероприятия на стенах Детской библиотеки им. Маршака появилась яркая иллюстрация «Дом, который построил Джек», а при оформлении Детской библиотеки № 18 художники вдохновились добрыми картинками гонконгского иллюстратора Энди Уэйстфеста.

Но наиболее заслуживает внимания интерактивная «Стена писателей», которой в скором времени можно будет полюбоваться на фасаде Центральной муниципальной библиотеки им. Н.А. Некрасова. Она представит собой серию графичных портретов великих российских и зарубежных классиков. Сейчас на стенах уже появились образы Ахматовой, Блока, Некрасова, Бродского, Кафки, Хеменгуэя, Булгакова и Лермонтова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Граффити с изображением Децла в Ижевске испортили (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU