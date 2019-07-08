Двое рыбаков перевернулись на лодке в Удмуртии

СЕГОДНЯ 06:46 2019-07-08T10:07:54+03:00

Спасатели вытащили мужчин и доставили их вместе с лодкой на берег

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В воскресенье, 7 июля, на реке Каме в Удмуртии чуть не утонули двое рыбаков. Об этом сообщается на странице Поисково-спасательной службы Удмуртии в Инстаграм.

Находившиеся на дежурстве спасатели села Гольяны услышали крики о помощи и увидели в бинокль перевернувшуюся лодку. Оказалось, двое местных жителей отправились на рыбалку, но их лодка не справилась с высокими волнами и опрокинулась.

Другие рыбаки, находившиеся рядом, пытались прийти на помощь, но не смогли этого сделать. К счастью, вовремя подоспел патруль спасателей. Они подняли мужчин на свой катер и доставили на берег, где уже поджидали прибывшие медики. Лодку тоже удалось отбуксировать к берегу.

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ИСТОЧНИК KP.RU