Спортсмен из Удмуртии Максим Вылегжанин впервые пробует себя на «Айронмен»
Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр и чемпион мира Максим Вылегжанин участвует в этом году в крупнейших соревнованиях по триатлону на длинную дистанцию Ironman (Прим. ред. – «Айронмен»). Об этом сам спортсмен из Удмуртии написал на своей странице в Инстаграме.
Фото: instagram.com/max_vylegzhanin/
Максим Вылегжанин участвует в стартах в австрийском Клагенфурте. На фото чемпион демонстрирует свое имя в официальном списке участников.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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