2019-07-08T10:09:20+03:00
Спорт

Спортсмен из Удмуртии Максим Вылегжанин впервые пробует себя на «Айронмен»

Новость чемпион мира сообщил в своем Инстаграме
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: instagram.com/max_vylegzhanin/Фото: instagram.com/max_vylegzhanin/
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Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр и чемпион мира Максим Вылегжанин участвует в этом году в крупнейших соревнованиях по триатлону на длинную дистанцию Ironman (Прим. ред. – «Айронмен»). Об этом сам спортсмен из Удмуртии написал на своей странице в Инстаграме.

Фото: instagram.com/max_vylegzhanin/

Фото: instagram.com/max_vylegzhanin/

Максим Вылегжанин участвует в стартах в австрийском Клагенфурте. На фото чемпион демонстрирует свое имя в официальном списке участников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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