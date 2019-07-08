Спортсмен из Удмуртии Максим Вылегжанин впервые пробует себя на «Айронмен»

СЕГОДНЯ 07:23 2019-07-08T10:09:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр и чемпион мира Максим Вылегжанин участвует в этом году в крупнейших соревнованиях по триатлону на длинную дистанцию Ironman (Прим. ред. – «Айронмен»). Об этом сам спортсмен из Удмуртии написал на своей странице в Инстаграме.

Фото: instagram.com/max_vylegzhanin/

Максим Вылегжанин участвует в стартах в австрийском Клагенфурте. На фото чемпион демонстрирует свое имя в официальном списке участников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Известный российский фигурист стал постановщиком новой показательной программы Елизаветы Туктамышевой (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU