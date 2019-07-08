Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Удмуртии

СЕГОДНЯ 07:51 2019-07-08T10:10:46+03:00

Два человека погибли и пять пострадали

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В воскресение, 7 июля, на Ижевской объездной кольцевой дороге, возле деревни Курегово, около 21:30 произошло ДТП. О столкновении трех автомобилей сообщили в группе «ВКонтакте» «ИГГС».

ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону уточняет: погибли водитель ВАЗ-2114 1979 года рождения и его пассажир, личность которого пока не установлена.

По предварительной информации, водитель ВАЗ-2114 не уступил дорогу другим участникам дорожного движения и столкнулся с Toyota Hilux (Прим. ред. - «Тойота Хайлюкс») и Chevrolet Aveo (Прим. ред. - «Шевроле Авео»).

Пассажиры иномарок - пять человек - получили травмы и госпитализированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU