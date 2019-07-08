Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Удмуртии
В воскресение, 7 июля, на Ижевской объездной кольцевой дороге, возле деревни Курегово, около 21:30 произошло ДТП. О столкновении трех автомобилей сообщили в группе «ВКонтакте» «ИГГС».
ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону уточняет: погибли водитель ВАЗ-2114 1979 года рождения и его пассажир, личность которого пока не установлена.
По предварительной информации, водитель ВАЗ-2114 не уступил дорогу другим участникам дорожного движения и столкнулся с Toyota Hilux (Прим. ред. - «Тойота Хайлюкс») и Chevrolet Aveo (Прим. ред. - «Шевроле Авео»).
Пассажиры иномарок - пять человек - получили травмы и госпитализированы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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