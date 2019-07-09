2019-07-09T06:28:56+03:00
Общество

«Кокорин с Мамаевым не надломятся»: Футболист рассказал, каково сидеть в колонии Удмуртии

И можно ли там играть в футбол
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИНФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Спортсмен Эдуард Югрин, который играл за клуб «КАМАЗ» (Набережные Челны) и выступал в Высшей лиге России, рассказал каково это профессиональному футболисту сидеть в колонии Удмуртии. В 2001 году его осудили на 13 лет заключения за участие в ОПГ. Срок он отбывал в Сарапуле. В интервью «СЭ» он пояснил, что давали заниматься спортом. Например, в футбол играли на асфальте.

- Мы и в футбол там играли, и спортзал был, занимались. Впрочем, многое зависит от администрации колонии. Меня поддерживали близкие, друзья, футболисты. Очень помог мне Платон Захарчук (вратарь – прим.ред.). В футбольном клубе помогали. Благодаря этому всегда надеялся выйти как можно быстрее. Самое главное – не поддаваться на провокации. К жизни в тюрьме нельзя привыкнуть. По себе знаю, невозможно привыкнуть к такой обстановке, как там, - рассказал Эдуард Югрин.

Он же отметил, что больше всего угнетает нехватка общения с родными – женой и ребенком. И лучше всего занять время чтением. А Кокорину и Мамаеву он посоветовал думать о будущем.

– У них же есть семьи, к которым они должны вернуться. Нужно их кормить, воспитывать детей. Срок же небольшой, так что не думаю, что они надломятся.

На данный момент Эдуард Югрин работает и выступает в ветеранской футбольной команде «КАМАЗ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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