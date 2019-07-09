Больше не нужна: собака, много лет охранявшая стройку, окажется на улице

СЕГОДНЯ 11:07 2019-07-09T11:14:46+03:00

Когда выгоняют из подъезда, Джессика отдыхает на газоне рядом Фото: автора

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Эту добродушную собаку, живущую на перекрестке улиц Ленина и Орджоникидзе, видели многие местные жители. Несколько лет назад ее бросил хозяин. В поиске нового дома, она прибилась к местной стройке – да там и осталась. Рабочие назвали собаку Джессикой.

Пол в подъезде, "дом" Джессики Фото: автора

- Она давно тут, еще с первого дома, охраняет стройку! Я беру еду для обеда на работе из дома - готовлю сам. Иногда делюсь обедом с Джессикой, она не отказывается, ласковая, - рассказывает мастер Станислав, один из местных работников.

Местные работяги проходя мимо, часто могут погладить Джессику Фото: автора

За несколько лет Джессика подружилась и со строителями, и с жителями окрестных домов, которые подкармливали ее. Зимой собака пряталась на стройке, в теплые дни – бродила по всему кварталу. Когда видела знакомых людей – прибегала, добродушно виляя хвостом, радовалась встрече.

Последние работы по благоустройству будут окончены совсем скоро Фото: автора

Увы, в ближайшее время строительные работы завершатся. Вариант при котором собака будет перевезена на другой объект, чтобы охранять другую стройку даже не рассматривается. А это значит, Джесс может снова начать бродяжничать.

- Никто не станет возить какую-то собаку с места на место. Для строек подбирают бродячих, они осваиваются и в благодарность за спасение хорошо служат. Потом собаки оказываются на улице снова. Легче подобрать новую, чем с прошлой маяться, - объясняет по телефону мужчина, пожелавший остаться неизвестным.

Фото: Автора

- Так как собака является источником повышенной опасности и дополнительной статьёй расхода, строить для нее будку и селить стихийно между жилыми домами никто не будет, - делится своими соображениями УК.

Если вам нужна собака-охранник, особенно в частный дом, вы можете забрать Джессику. Обращайтесь по телефону +79991851036.

ИСТОЧНИК KP.RU