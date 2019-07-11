С начала года в Ижевске установили 135 новых светоточек
С начала 2019 года в Ижевске установили 135 новых светоточек на 10 объектах. На это было направлено 1,4 млн рублей. Как сообщает администрация города, установка была выполнена в рамках программы по модернизации наружного освещения.
Новые светоточки появились на следующих участках:
- ул. 7 Подлесная от ул. Металлистов до ул. Школьной;
- ул. Металлургов от д. 21 ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. 9 Подлесной;
- ул. Павла Блинова от ул. Первомайской до ул. Камбарской;
- ул. Щорса (в районе школы №83);
- ул. Фронтовая от ул. Ленина до д. 4 ул. Фронтовой;
- пешеходная дорожка от школы №69 вдоль домов №53, 51 ул. Дзержинского к школе №19;
- мкрн Нагорный (ул. Вишурская, Полевская, Новая, Пихтовая);
- пер. Камский;
- мкрн Люлли (ул. Заречная);
- пр. Бабушкина, 55, 57.
ИСТОЧНИК KP.RU
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