С начала года в Ижевске установили 135 новых светоточек

СЕГОДНЯ 07:56 2019-07-11T09:22:56+03:00

На это было направлено 1,4 млн рублей

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С начала 2019 года в Ижевске установили 135 новых светоточек на 10 объектах. На это было направлено 1,4 млн рублей. Как сообщает администрация города, установка была выполнена в рамках программы по модернизации наружного освещения.

Новые светоточки появились на следующих участках:

- ул. 7 Подлесная от ул. Металлистов до ул. Школьной;

- ул. Металлургов от д. 21 ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. 9 Подлесной;

- ул. Павла Блинова от ул. Первомайской до ул. Камбарской;

- ул. Щорса (в районе школы №83);

- ул. Фронтовая от ул. Ленина до д. 4 ул. Фронтовой;

- пешеходная дорожка от школы №69 вдоль домов №53, 51 ул. Дзержинского к школе №19;

- мкрн Нагорный (ул. Вишурская, Полевская, Новая, Пихтовая);

- пер. Камский;

- мкрн Люлли (ул. Заречная);

- пр. Бабушкина, 55, 57.

ИСТОЧНИК KP.RU