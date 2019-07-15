Ижевчанин лишился 100 тыс. рублей, пытаясь купить квадроцикл по объявлению
Очередной жертвой Интернет-мошенничества стал 34-летний житель Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.
Мужчина обратился в полицию после неудачной попытки купить квадроцикл через Интернет. Как пояснил пострадавший, в середине июня он нашел объявление о продаже данного транспортного средства на одном известном сайте. Ижевчанин связался с продавцом, и тот убедил его перевести на свой банковский счет предоплату в размере 100 тыс. рублей под предлогом того, что сейчас находится за пределами города и не может совершить сделку немедленно.
Потерпевший перевел деньги, но квадроцикл так и не получил, а телефон продавца вскоре оказался недоступен.
Теперь по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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