2019-07-15T07:45:21+03:00
Происшествия

Ижевчанин лишился 100 тыс. рублей, пытаясь купить квадроцикл по объявлению

Продавец попросил предоплату, а затем исчез
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Очередной жертвой Интернет-мошенничества стал 34-летний житель Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина обратился в полицию после неудачной попытки купить квадроцикл через Интернет. Как пояснил пострадавший, в середине июня он нашел объявление о продаже данного транспортного средства на одном известном сайте. Ижевчанин связался с продавцом, и тот убедил его перевести на свой банковский счет предоплату в размере 100 тыс. рублей под предлогом того, что сейчас находится за пределами города и не может совершить сделку немедленно.

Потерпевший перевел деньги, но квадроцикл так и не получил, а телефон продавца вскоре оказался недоступен.

Теперь по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Удмуртии отсудил у управляющей компании деньги за ущерб от порыва (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Теплоход здоровья» запустят в Ижевске
35-летняя ижевчанка выпала из окна 13 этажа
«Благоустройство Центральной площади в Ижевске идет по плану»: депутаты госдумы России провели ход работ
Два ижевских заведения и магазин приостановят работу оборудования, мешавшего жителям спать
В Ижевске задержан ночной похититель крышек от канализационных люков
Квартиры для 160 детей-сирот из Удмуртии будут куплены уже в этом году
Отец фигуристки из Ижевска Алины Загитовой возглавил молодежку хоккейного клуба в Казани
«Разольется моя любовь»: Бурито высказался о своем выступлении в Удмуртии
Два автомобиля столкнулись в Удмуртии «лоб в лоб»
Усиление ветра ожидается в Удмуртии
В Ижевске благоустроят три подземных перехода
Под какую музыку выступит фигуристка из Ижевска Алина Загитова в короткой программе?
Почти полгода в Удмуртии не могут найти 14-летнего подростка
Ижевск вошел в число городов с чистым воздухом
Спортсмен из Удмуртии одержал победу на первенстве России по маунтинбайку
Благодаря прокуратуре Удмуртии прикроют сайты по продаже медицинских справок
Жителя Екатеринбурга арестовали на два месяца за ДТП в Удмуртии
300-летняя сосна из Удмуртии может стать деревом года
5 минут релакса: жители записали звук дождя и грома в Ижевске
Благодаря Удмуртии регионам предложили дать право делать скидки на штрафы
Житель Удмуртии отсудил у управляющей компании деньги за ущерб от порыва
Ижевчанин спас ежика, который попал в битум
Восстановили памятник оружейникам в Ижевске
В Ижевске временно отключат несколько телеканалов и радиостанций
В ижевском зоопарке родились пятеро мини-пигов
Стоимость газа в Удмуртии дешевле, чем в остальных регионах ПФО
Ижевчанин создал 10-метровый замок из песка