Ижевчанин лишился 100 тыс. рублей, пытаясь купить квадроцикл по объявлению

СЕГОДНЯ 07:45 2019-07-15T07:45:21+03:00

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Очередной жертвой Интернет-мошенничества стал 34-летний житель Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчина обратился в полицию после неудачной попытки купить квадроцикл через Интернет. Как пояснил пострадавший, в середине июня он нашел объявление о продаже данного транспортного средства на одном известном сайте. Ижевчанин связался с продавцом, и тот убедил его перевести на свой банковский счет предоплату в размере 100 тыс. рублей под предлогом того, что сейчас находится за пределами города и не может совершить сделку немедленно.

Потерпевший перевел деньги, но квадроцикл так и не получил, а телефон продавца вскоре оказался недоступен.

Теперь по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU