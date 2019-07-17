2019-07-17T06:14:50+03:00
Общество

КВН-щик из Удмуртии просит Путина изменить правовой статус отца в России

Он утверждает, что до сих пор в судах используется практика 90-х годов
Ирина БУРЦЕВА
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В понедельник, 15 июля, на портале YouTube появилось видеообращение от уроженца Удмуртии Максима Бобкова. Молодой человек записал послание в адрес Президента России Владимира Путина и уполномоченного при Президенте страны по правам ребёнка Анны Кузнецовой. В нем мужчина просит пересмотреть законы, которые определяют место жительство и порядок общения с ребенком, после развода родителей.

- За последние 10-летия изменилась страна, законы, отношения. Изменилась жизнь. Но только не судебная практика. Наши суды до сих пор выносят решения на основе пленума 90-х годов и ранее, - говорит в обращении Максим.

Он также уточняет, что прокуратура, судебные приставы, полиция, следователи не могут защитить его право на родного ребенка и привлечь к ответственности другого родителя, «который прикрывается ребенком, как щитом».

Это обращение уже получило множество откликов.

- Молодец, Максим! Очень надеюсь, что всё будет хорошо! Ты замечательный отец! Ущемлены не только твои права, но и права твоей дочери! Твоё дело правое, - пишет Галина.

- Это все конечно, здорово. Бороться надо! Но при любых законах никто не отменит человеческий фактор. Если мать захочет, то настроит ребенка против отца. Увы, это факт, - рассуждает Элина.

ДОСЬЕ «КП»

Максим Бобков родился в Воткинске 25 августа 1978 года.

Учился в Ижевском музыкальном колледже. В 2004 закончил РАМ им. Гнесиных. В студенческие годы играл в КВН в составе сборных Удмуртии «Отпетые холостяки» и «Стопудово», а с 2001 года был приглашен в состав команды «Утомленные солнцем». Капитаном команды был Михаил Галустян.

В составе этой команды стал чемпионом Высшей лиги КВН в 2003 году. Максим является автором, тренером и педагогом российской школы КВН. Полгода Максим работал телевизионным ведущим на телеканале НТВ, вел «Государственную жилищную лотерею» и еще несколько программ.

В 2014 году стал официальным композитором Олимпиады-2014, проходящей в Сочи.

КВН-щик просит Путина изменить правовой статус отца в России. Я хочу обратить внимание Президента страны на проблему неработающих на практике законов в вопросе определения места жительства и порядка общения детей с родными отцами. Я не судим, не состою на учете в психоневрологическом диспансере, трудоустроен и исправно плачу алименты. Но ни суд, ни прокуратура, ни судебные приставы не могут защитить права моего ребенка и мое право на отцовство, и привлечь к ответственности другого родителя, который прикрывается ребенком, как щитом. Наши суды до сих пор выносят решения на основе пленума 90-х годов и ранее. И потому я от лица всех отцов нашей страны, кто борется с системой за права своих детей, прошу обратить внимание на этот вопрос - Актер, режиссёр, композитор, чемпион Высшей лиги КВН в составе команды Утомленные солнцем Максим Бобков. Информационно-юридический портал: https://gordonsons.ru За юридической консультацией обращайтесь по телефону +7 999 800 04 04 Подписывайтесь: Instagram: https://www.instagram.com/gordonsons.ru/ VK: https://vk.com/gordonsons FB: https://www.facebook.com/gordonsons/ OK: https://ok.ru/group/54202937901182

ИСТОЧНИК KP.RU

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