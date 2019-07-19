Известный журналист скончался в Удмуртии
Ему исполнилось бы 47 лет
Фото: страница в Facebook
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В Удмуртии скончался журналист газеты «Удмурт Дунне» Эдуард Степанов. У него остались жена и два сына. 2 августа корреспонденту исполнилось бы 47 лет.
20 лет Эдуард Степанов работал корреспондентом и выпускающим редактором в компании ГТРК «Удмуртия». Полгода назад журналист перешел на работу в газету «Удмурт Дунне».
Прощание с Эдуардом Степановым пройдет на его родине, в деревне Салья Киясовского района 19 июля.
«Комсомолка» выражает свои соболезнования родным и близким журналиста.
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ИСТОЧНИК KP.RU