Известный журналист скончался в Удмуртии

СЕГОДНЯ 06:08 2019-07-19T10:50:28+03:00

Ему исполнилось бы 47 лет

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В Удмуртии скончался журналист газеты «Удмурт Дунне» Эдуард Степанов. У него остались жена и два сына. 2 августа корреспонденту исполнилось бы 47 лет.

20 лет Эдуард Степанов работал корреспондентом и выпускающим редактором в компании ГТРК «Удмуртия». Полгода назад журналист перешел на работу в газету «Удмурт Дунне».

Прощание с Эдуардом Степановым пройдет на его родине, в деревне Салья Киясовского района 19 июля.

«Комсомолка» выражает свои соболезнования родным и близким журналиста.

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ИСТОЧНИК KP.RU