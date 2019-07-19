В Удмуртии разыскивают двух подростков, которые сбежали из лагеря

СЕГОДНЯ 08:45 2019-07-19T11:40:34+03:00

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В Удмуртии разыскивают двух девочек-подростков. Они сбежали из ЛОК «Заря» 18 июля около 12:00. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Одной из них 16 лет, приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткие.

Была одета в белую футболку с рисунком в виде трех туфелек, черно-синюю спортивную кофту.

Второй девочке 13 лет, приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие.

Была одета в черную футболку с надписью, черные джинсы, бирюзовые кроссовки.

Подростки могут передвигаться автостопом.

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавших, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71) либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU