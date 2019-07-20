Жительница Ижевска пыталась скрыться от следствия в монастыре и больнице

СЕГОДНЯ 13:04 2019-07-20T13:04:05+03:00

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Вынесли решение по уголовному делу в отношении 39-летней жительницы Ижевска, которая украла из банка 163 тысячи рублей. При этом, она весьма изощренно пыталась скрыться от следствия.

- Она работала в банке с 2011 года. И вносила некорректные сведения в документы. Якобы, клиенты пользовались услугами риэлтора или консультанта по ипотеке. А процент от сделки, который был положен консультантам в таких случаях, переводила себе, - объяснили в следственном отделе по Первомайскому району Ижевска СУ СК России по Удмуртии.

Таким образом за несколько лет она присвоила 163 тысячи рублей. Когда ее махинации стали известны, начала скрываться. В частности, пыталась лечь в больницу и даже поехала в монастырь.

- Благодаря оперативно-разыскным мероприятиям, беглянку удалось найти и вернуть в Ижевск, - уточнили в следственном отделе.

Однако, суд прекратил уголовное дело в отношении женщины, в связи с истечением сроков давности. Ущерб, который понес банк, возможно будет взыскан через гражданский иск.

КСТАТИ!

Ко Дню сотрудника органов следствия России, который отмечается 25 июля, подготовили небольшую справку. Так, следственный отдел по Первомайскому району Ижевска СУ СК России по Удмуртии создан в 2007 году. С момента образования и по сегодняшний день его возглавляет полковник юстиции Андрей Шуткин.

За шесть месяцев 2019 года окончено 94 уголовных дела. Из них было 13 экономической направленности, 44 тяжких и особо тяжких преступления, 8 – коррупционные.

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ИСТОЧНИК KP.RU