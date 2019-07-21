2019-07-21T07:56:43+03:00
Общество

Дополнительная партия лекарств от диабета поступила в Удмуртию

В апреле этого года на приобретение недостающего количества препаратов были выделены средства
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Дополнительная партия сахароснижающих препаратов и инсулина на сумму 44 млн. рублей поступила в Удмуртию и уже распределена по больницам. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики. С 19 июля пациенты смогут получить лекарства по месту прикрепления.

Как ранее отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов в одном из выступлений, средств, предусмотренных на 2019 год в бюджете для обеспечения больных диабетом, недостаточно. В следующем году Правительство должно закрыть эту проблему, пока же пришлось выделить дополнительные средства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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