Дополнительная партия лекарств от диабета поступила в Удмуртию
Дополнительная партия сахароснижающих препаратов и инсулина на сумму 44 млн. рублей поступила в Удмуртию и уже распределена по больницам. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики. С 19 июля пациенты смогут получить лекарства по месту прикрепления.
Как ранее отметил Глава Удмуртии Александр Бречалов в одном из выступлений, средств, предусмотренных на 2019 год в бюджете для обеспечения больных диабетом, недостаточно. В следующем году Правительство должно закрыть эту проблему, пока же пришлось выделить дополнительные средства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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