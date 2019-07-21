2019-07-21T10:05:50+03:00
Общество

В Удмуртии закрыли 17 сайтов, на которых продавались «электроудочки»

С инициативной выступила прокуратура региона
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Прокуратура Индустриального района города Ижевска провела мониторинг интернет-ресурсов, в ходе которого было обнаружено 17 сайтов, пропагандирующих применение и занимающихся продажей так называемых «электроудочек». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Суд удовлетворил требования прокурора о блокировке данных ресурсов. Теперь информация изъята из свободного дсотупа.

Напомним, что варварский метод рыбной ловли запрещен законодательством России. Использование «электроудочки» приводит к массовому истреблению водных обитателей и подрывает экосистему водоема. За применение подобных средств рыбакам может грозит как административная, так и уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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