В Удмуртии закрыли 17 сайтов, на которых продавались «электроудочки»
Прокуратура Индустриального района города Ижевска провела мониторинг интернет-ресурсов, в ходе которого было обнаружено 17 сайтов, пропагандирующих применение и занимающихся продажей так называемых «электроудочек». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Суд удовлетворил требования прокурора о блокировке данных ресурсов. Теперь информация изъята из свободного дсотупа.
Напомним, что варварский метод рыбной ловли запрещен законодательством России. Использование «электроудочки» приводит к массовому истреблению водных обитателей и подрывает экосистему водоема. За применение подобных средств рыбакам может грозит как административная, так и уголовная ответственность.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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