Автозавод Ижевска не будет выпускать продукцию три недели
С 22 июня автозавод «LADA Ижевск» останавливает производство и уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится до 11 августа. Об этом сообщила пресс-служба компании «АВТОВАЗ».
В этот период на предприятии будет производиться модернизация оборудования, а также пройдут необходимые ремонтные работы.
Ижевчан, запланировавших покупку машины, просят не волноваться: перед отпуском компания подготовила достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«АВТОВАЗ» приостановил работу завода в Ижевске и Тольятти (Подробнее)
«АВТОВАЗ» возобновил производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске (Подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «экономика»