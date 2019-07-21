Автозавод Ижевска не будет выпускать продукцию три недели

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-21T15:04:51+03:00

В период отпуска на заводе пройдет модернизация оборудования Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Изменить размер текста: A A

С 22 июня автозавод «LADA Ижевск» останавливает производство и уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится до 11 августа. Об этом сообщила пресс-служба компании «АВТОВАЗ».

В этот период на предприятии будет производиться модернизация оборудования, а также пройдут необходимые ремонтные работы.

Ижевчан, запланировавших покупку машины, просят не волноваться: перед отпуском компания подготовила достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«АВТОВАЗ» приостановил работу завода в Ижевске и Тольятти (Подробнее)

«АВТОВАЗ» возобновил производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU