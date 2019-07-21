2019-07-21T15:04:51+03:00
Экономика

Автозавод Ижевска не будет выпускать продукцию три недели

Предприятие уходит в плановый отпуск
Екатерина АРДАШЕВА
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В период отпуска на заводе пройдет модернизация оборудованияВ период отпуска на заводе пройдет модернизация оборудованияФото: Сергей ГРАЧЕВ
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С 22 июня автозавод «LADA Ижевск» останавливает производство и уходит в плановый корпоративный отпуск, который продлится до 11 августа. Об этом сообщила пресс-служба компании «АВТОВАЗ».

В этот период на предприятии будет производиться модернизация оборудования, а также пройдут необходимые ремонтные работы.

Ижевчан, запланировавших покупку машины, просят не волноваться: перед отпуском компания подготовила достаточный запас товарных автомобилей, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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