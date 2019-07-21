«Трамвайный боулинг» впервые пройдет в Ижевске

СЕГОДНЯ 16:02 2019-07-21T16:02:35+03:00

В этом году на соревнованиях представлены весьма неожиданные номинации Фото: Архив КП

За право называться лучшим водителем трамвая в городе будут бороться 12 участников

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30 июля в Ижевске начнется городской конкурс профессионального мастерства водителей трамвая.Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

Открытие состоится в 8.30 в трамвайном депо № 2 по адресу улица Марата, 1.

Состязаться в теории и практике предстоит 12 участникам, победившим в отборочных испытаниях.

В этом году в рамках соревнований впервые пройдет «Трамвайный боулинг». Суть мероприятия в следующем: водителю трамвая необходимо выбрать правильный скоростной режим и вовремя затормозить, чтобы трамвай ударил по большому шару и сбил как можно больше кегль, выставленных на путях.

В другой нестандартной номинации под названием «Не задень пешехода!» водителям предложат поставить манекен максимально близко к рельсам, оценив по памяти габариты трамвая, а затем проехать мимо и проверить, оказался «пешеход» в опасности или нет.

Победитель городского конкурса примет участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства водителей трамвая, который пройдет в Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU