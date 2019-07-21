Музей Калашникова в Ижевске ожидает капитального ремонта
На сайте госзакупок появился тендер на капитальный ремонт музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия им. Михаила Калашникова.
По итогам аукциона, который пройдет 26 июля, будет заключен контракт на ремонт внутренних помещений, фасада и кровли здания. Также предстоит обновить прилегающую территорию, обустроить дополнительный вход и заменить систему видеонаблюдения.
Начальная стоимость контракта составляет 21,43 млн. руб.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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