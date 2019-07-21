Музей Калашникова в Ижевске ожидает капитального ремонта

СЕГОДНЯ 16:26 2019-07-21T16:26:11+03:00

Объявлен тендер более, чем на 20 млн. рублей

Изменить размер текста: A A

На сайте госзакупок появился тендер на капитальный ремонт музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия им. Михаила Калашникова.

По итогам аукциона, который пройдет 26 июля, будет заключен контракт на ремонт внутренних помещений, фасада и кровли здания. Также предстоит обновить прилегающую территорию, обустроить дополнительный вход и заменить систему видеонаблюдения.

Начальная стоимость контракта составляет 21,43 млн. руб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ко Дню оружейника в Ижевске восстановят фасады нескольких домов (Подробнее)

Главный корпус оружейного завода Ижевска могут восстановить за 3-4 года (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU