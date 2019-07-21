2019-07-21T16:26:11+03:00
Недвижимость

Музей Калашникова в Ижевске ожидает капитального ремонта

Объявлен тендер более, чем на 20 млн. рублей
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Торги пройдут 26 июляТорги пройдут 26 июляФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

На сайте госзакупок появился тендер на капитальный ремонт музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия им. Михаила Калашникова.

По итогам аукциона, который пройдет 26 июля, будет заключен контракт на ремонт внутренних помещений, фасада и кровли здания. Также предстоит обновить прилегающую территорию, обустроить дополнительный вход и заменить систему видеонаблюдения.

Начальная стоимость контракта составляет 21,43 млн. руб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ко Дню оружейника в Ижевске восстановят фасады нескольких домов (Подробнее)

Главный корпус оружейного завода Ижевска могут восстановить за 3-4 года (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Строительство в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Трамвайный боулинг» впервые пройдет в Ижевске
Автозавод Ижевска не будет выпускать продукцию три недели
Вице-премьером Республики Тыва назначен экс-замминистра внутренних дел Удмуртии
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова искала дом для маленького котенка
Судебный пристав задержал объявленного в розыск жителя Удмуртии
Солистка группы Louna высказалась о закрытии детдома в Удмуртии
В Удмуртии закрыли 17 сайтов, на которых продавались «электроудочки»
Житель Удмуртии задержан за похищение автомобиля с овощами и фруктами
Дополнительная партия лекарств от диабета поступила в Удмуртию
В Удмуртии наказали сотрудника администрации за то, что тот письменно не ответил на обращение
В Ижевске временно запретили движение по участку улицы Ракетная
Жительница Ижевска пыталась скрыться от следствия в монастыре и больнице
Ко Дню оружейника в Ижевске восстановят фасады нескольких домов
В Удмуртии впервые воспользовались санитарной авиацией
Главный корпус оружейного завода Ижевска могут восстановить за 3-4 года
Двух лосят заметили на улице Ленина в Ижевске
Как сохранить растения на приусадебном участке во время затяжных дождей?
Концерн «Калашников» рассказал, как устроена винтовка для биатлона
Прокуратура Удмуртии проверила информацию о невыдаче дипломов выпускникам