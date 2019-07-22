Пассажирский автобус загорелся в Удмуртии

СЕГОДНЯ 13:28 2019-07-22T16:45:46+03:00

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22 июля, в понедельник, днем на одной из улиц Сарапула (Удмуртия) загорелся пассажирский автобус ПАЗ. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

- Сгорел автобус на повороте. Пострадавших вроде нет. Причина неизвестна, - написал очевидец Дмитрий.

По информации пресс-службы ГУ МЧС Росси по Удмуртии, пострадавших в пожаре нет. Сотрудники МЧС выехали в 13:31 и в 13:38 огонь был ликвидирован.

Причины происшествия устанавливаются.

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В Сарапуле сгорел пассажирский автобус .

ИСТОЧНИК KP.RU