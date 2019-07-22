Пассажирский автобус загорелся в Удмуртии
22 июля, в понедельник, днем на одной из улиц Сарапула (Удмуртия) загорелся пассажирский автобус ПАЗ. Об этом сообщили пользователи соцсетей.
- Сгорел автобус на повороте. Пострадавших вроде нет. Причина неизвестна, - написал очевидец Дмитрий.
По информации пресс-службы ГУ МЧС Росси по Удмуртии, пострадавших в пожаре нет. Сотрудники МЧС выехали в 13:31 и в 13:38 огонь был ликвидирован.
Причины происшествия устанавливаются.
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В Сарапуле сгорел пассажирский автобус .
ИСТОЧНИК KP.RU
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