Фаер-шоу, герои из «Деревни дураков» и песни под гитару: топ-10 фото с фестиваля «YLЕТАЙ» в Удмуртии
В деревне Лагуново Сарапульского района в очередной раз собрались любители рок-музыки. На концерты групп «Louna», «АНАКОНДАZ», «Animal джаz», «Анимация», «КняZz», «Тараканы!» и других приехали гости из разных городов: Ижевск, Глазов, Воткинск, Соликамск, Пермь, Киров, Казань, Набережные Челны.
Зрители устроились прямо на лужайке с забавными табличками. Фото: Амир Закиров
На сцене зажигают «Порнофильмы». Фото: Амир Закиров
Во время выступления «Порнофильмов» фанаты «зажгли» Фото: Амир Закиров
На укладку такой прически ушло три часа Фото: Амир Закиров
Три дня прошли в палаточном лагере: люди наряжались в необычные костюмы, зажигали под любимые песни, загорали, и даже… женились! «Комсомолка »собрала для вас топ-10 самых ярких фото с фестиваля.
Рок любят даже дети. Фото: Амир Закиров
Евгений Мильковский из группы «Нервы». Фото: Амир Закиров
Фанаты даже залезали друг другу на плечи, чтобы лучше увидеть артистов. Фото: Амир Закиров
Жарко, людно и весело – атмосфера «Улетая» Фото: Амир Закиров
«Нервы» потрепали нервы зрителям. В хорошем смысле Фото: Амир Закиров
динозавр на Улетае в Удмуртии. ОГНИЩЕ!!!.#uletayfest2019
ИСТОЧНИК KP.RU
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