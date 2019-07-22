2019-07-22T14:07:37+03:00
Общество

Фаер-шоу, герои из «Деревни дураков» и песни под гитару: топ-10 фото с фестиваля «YLЕТАЙ» в Удмуртии

Фестиваль прошел в 13-й раз
Анастасия Захарова
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Гости фестиваля примерили на себя образы из «Деревни дураков». Фото: Анастасия ЗахароваГости фестиваля примерили на себя образы из «Деревни дураков». Фото: Анастасия Захарова
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В деревне Лагуново Сарапульского района в очередной раз собрались любители рок-музыки. На концерты групп «Louna», «АНАКОНДАZ», «Animal джаz», «Анимация», «КняZz», «Тараканы!» и других приехали гости из разных городов: Ижевск, Глазов, Воткинск, Соликамск, Пермь, Киров, Казань, Набережные Челны.

Зрители устроились прямо на лужайке с забавными табличками. Фото: Амир Закиров

Зрители устроились прямо на лужайке с забавными табличками. Фото: Амир Закиров

На сцене зажигают «Порнофильмы». Фото: Амир Закиров

На сцене зажигают «Порнофильмы». Фото: Амир Закиров

Во время выступления «Порнофильмов» фанаты «зажгли» Фото: Амир Закиров

Во время выступления «Порнофильмов» фанаты «зажгли» Фото: Амир Закиров

На укладку такой прически ушло три часа Фото: Амир Закиров

На укладку такой прически ушло три часа Фото: Амир Закиров

Три дня прошли в палаточном лагере: люди наряжались в необычные костюмы, зажигали под любимые песни, загорали, и даже… женились! «Комсомолка »собрала для вас топ-10 самых ярких фото с фестиваля.

Рок любят даже дети. Фото: Амир Закиров

Рок любят даже дети. Фото: Амир Закиров

Евгений Мильковский из группы «Нервы». Фото: Амир Закиров

Евгений Мильковский из группы «Нервы». Фото: Амир Закиров

Фанаты даже залезали друг другу на плечи, чтобы лучше увидеть артистов. Фото: Амир Закиров

Фанаты даже залезали друг другу на плечи, чтобы лучше увидеть артистов. Фото: Амир Закиров

Жарко, людно и весело – атмосфера «Улетая» Фото: Амир Закиров

Жарко, людно и весело – атмосфера «Улетая» Фото: Амир Закиров

«Нервы» потрепали нервы зрителям. В хорошем смысле Фото: Амир Закиров

«Нервы» потрепали нервы зрителям. В хорошем смысле Фото: Амир Закиров

динозавр на Улетае в Удмуртии. ОГНИЩЕ!!!.#uletayfest2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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