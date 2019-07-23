2019-07-23T07:03:00+03:00
Общество

Движение транспорта ограничат 28 июля в Ижевске

Это связано с празднованием Дня ВМФ
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: www.youtube.comФото: www.youtube.com
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Движение транспорта ограничат 28 июля в Ижевске в связи с празднованием Дня ВМФ. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Проехать нельзя будет с 09:20 до 10:00 будет по следующим улицам:

• ул. Коммунаров на участке от ул. Наговицына до ул. Лихвинцева;

• ул. Лихвинцева на участке от ул. Коммунаров до ул. Пушкинской;

• ул. Пушкинская на участке от ул. Наговицына до ул. Красногеройской;

• ул. Бородина на участке от ул. Пушкинской до ул. М. Горького;

• ул. М. Горького на участке от ул. Советской до ул. Кирова.

Напомним, что в местах проведения праздничных мероприятий будет запрещена продажа алкоголя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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