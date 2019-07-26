Куда перенесут остановочные комплексы с Пушкинской в Ижевске

СЕГОДНЯ 08:07 2019-07-26T08:07:10+03:00

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В Ижевске переносят остановочные комплексы: с улицы Пушкинской их убирают, а на месте старых сделают современные остановки.

- В этом году будут установлены семь так называемых «умных» остановок. Это там, где есть Wi-Fi, возможность зарядить гаджеты, что актуально. Сейчас на улице Пушкинской семь остановок будет установлено, а демонтированные с этих мест павильоны поставим на других остановочных площадках в разных районах города. Из них две на трамвайной остановке «Монтажный техникум» в обе стороны, - сообщил в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 FM, 12+) глава республики Александр Бречалов.

В Администрации города уже определились с улицами для переноса. Остановочные комплексы с Пушкинской поставят на:

Улица Механизаторская, остановка «ЖД Больница»

Улица Школьная, остановка «Сквер Металлургов», по ходу в центр

Улица Сабурова, остановка «Поликлиника нефтяников», по ходу в центр

Воткинское шоссе, остановка «Ударная» по ходу в центр

Железнодорожный переулок, остановка «Школа» по ходу из центра

Улица Гагарина, остановка «Улица Гагарина», по ходу из центра

Улица Ленина, остановка «Магазин «Ваш дом» по ходу в центр

ИСТОЧНИК KP.RU