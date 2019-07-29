2019-07-29T07:00:49+03:00
Происшествия

Продажу крупной партии синтетических наркотиков предотвратили в Ижевске

Если вину наркодельца докажут, ему может грозить до 20 лет лишения свободы
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Около одного из домов по улице Короткова полиция задержала 20-летнего жителя Ижевска. В ходе личного досмотра у него обнаружили и изъяли 29 свертков с синтетическими наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.

Суд по всему, запрещенные вещества были подготовлены для дальнейшего распространения. По данному факту возбуждено уголовное дело, а подозреваемый до избрания меры пресечения отправлен в изолятор временного содержания.

Если вину молодого человека докажут, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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