Продажу крупной партии синтетических наркотиков предотвратили в Ижевске
Около одного из домов по улице Короткова полиция задержала 20-летнего жителя Ижевска. В ходе личного досмотра у него обнаружили и изъяли 29 свертков с синтетическими наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.
Суд по всему, запрещенные вещества были подготовлены для дальнейшего распространения. По данному факту возбуждено уголовное дело, а подозреваемый до избрания меры пресечения отправлен в изолятор временного содержания.
Если вину молодого человека докажут, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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