На месте строительства Монумента Славы ВДВ в Ижевске побывали вандалы

СЕГОДНЯ 07:41 2019-07-29T07:41:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 28 июля, вандалы оставили следы своей деятельности на месте строительства Монумента Славы ВДВ. Сообщение об этом и фотографии нанесенного урона разместил на своей странице ВКонтакте Союз Десантников Удмуртии.

Монумент возводится силами Союза и неравнодушных граждан республики, на его строительство собирают средства. Непонятно, кому сооружение так помешало - неизвестные лица изрезали паспорт объекта, а также причинили ущерб материальной базе, использующейся при строительстве, разбили окна в строительных вагончиках.

Теперь Союз Десантников Удмуртии ищет очевидцев, чтобы разыскать и наказать злоумышленников. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону +7 (912) 877-02-00, обещая полную конфиденциальность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Граффити с изображением рэп-исполнителя Децла в Ижевске вновь испортили (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU