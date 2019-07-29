2019-07-29T07:41:26+03:00
Общество

На месте строительства Монумента Славы ВДВ в Ижевске побывали вандалы

Они уничтожили паспорт объекта и повредили имущество строителей
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: vk.com/vdv_18rusФото: vk.com/vdv_18rus
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В воскресенье, 28 июля, вандалы оставили следы своей деятельности на месте строительства Монумента Славы ВДВ. Сообщение об этом и фотографии нанесенного урона разместил на своей странице ВКонтакте Союз Десантников Удмуртии.

Монумент возводится силами Союза и неравнодушных граждан республики, на его строительство собирают средства. Непонятно, кому сооружение так помешало - неизвестные лица изрезали паспорт объекта, а также причинили ущерб материальной базе, использующейся при строительстве, разбили окна в строительных вагончиках.

Теперь Союз Десантников Удмуртии ищет очевидцев, чтобы разыскать и наказать злоумышленников. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефону +7 (912) 877-02-00, обещая полную конфиденциальность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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